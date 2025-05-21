Парку имени Павлика Морозова в Екатеринбурге планируют присвоить статус ООПТ

В Екатеринбурге статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) планируют присвоить парку имени Павлика Морозова, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующий проект вынес на рассмотрение Екатеринбургской городской думы глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк имени Павлика Морозова

Фото: Администрация Екатеринбурга Парк имени Павлика Морозова

Фото: Администрация Екатеринбурга

Парк площадью 56,3 тыс. кв м расположен в границах улиц Белинского и Луначарского. На его территории растут 14 видов кустарников и более 1 тыс. деревьев 15 видов. В парке расположены спортивные, детские площадки и площадка для выгула собак.

Присвоение статуса ООПТ позволит сохранить культурный садово-парковый ландшафт и запретит любую хозяйственную деятельность, отрицательно влияющую на его экологическое состояние. «Основной вид разрешенного использования ООПТ — благоустройство территории»,— отметили в администрации города.

Власти Екатеринбурга ведут планомерную работу по присвоению территориям города статуса ООПТ. Планом стратегического развития Екатеринбурга к 2035 году предусмотрено увеличение числа таких территорий до 40.

Полина Щуцкая