Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить 18 млрд дивидендов за 2024 год

Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о распределении дивидендов за 2024 год в объеме 17,94 млрд руб. Как следует из опубликованного сообщения компании на официальном портале раскрытия информации, дивиденды составят 0,95 руб. на одну обыкновенную акцию, обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Собрание акционеров НМТП, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, а также определен состав совета директоров, состоится 30 июня. Дата закрытия реестра для получения выплат — 14 июля.

По итогам 2024 года НМТП продемонстрировал рост финансовых показателей: чистая прибыль компании увеличилась на 31,8%, составив 38,6 млрд руб. при росте выручки на 15,3% — до 33,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков