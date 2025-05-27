Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить 18 млрд дивидендов за 2024 год

Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о распределении дивидендов за 2024 год в объеме 17,94 млрд руб. Как следует из опубликованного сообщения компании на официальном портале раскрытия информации, дивиденды составят 0,95 руб. на одну обыкновенную акцию, обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Собрание акционеров НМТП, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, а также определен состав совета директоров, состоится 30 июня. Дата закрытия реестра для получения выплат — 14 июля.

По итогам 2024 года НМТП продемонстрировал рост финансовых показателей: чистая прибыль компании увеличилась на 31,8%, составив 38,6 млрд руб. при росте выручки на 15,3% — до 33,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все