Путин заявил, что не считает себя киборгом

Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе беседы с участниками встречи глава государства вспомнил об инициативе делать предложение через портал «Госуслуги». По словам президента, такое событие требует личного присутствия обоих партнеров и реальных эмоций. Господин Путин в этом контексте заметил, что однажды его назвали киборгом, но он не согласен с такой характеристикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне как-то, не так уж давно, один достаточно близкий человек сказал, и это не звучало как что-то хорошее. Он мне сказал: “Ты киборг”,— это было не очень приятно — чувствовать себя киборгом. Я так не считаю, во-первых. Во-вторых, в таких случаях, повторяю, лучше все-таки создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах»,— сказал президент на заседании.

Судя по кадрам трансляции, на встрече также присутствовали глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также помощник президента Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.