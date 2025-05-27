Число предпринимателей в Тюменской области за шесть лет выросло на 10 тыс.

За шесть лет количество бизнесменов в Тюменской области выросло на 10 тыс., сообщил губернатор Александр Моор на форуме «День предпринимателя – 2025» в Тюмени, который посвящен использованию искусственного интеллекта в бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Согласно данным на 1 января, в регионе было зарегистрировано более 76 тыс. предпринимателей. Как самозанятые работают свыше 150 тыс. тюменцев — платеж в областной бюджет от них в 2024 году вырос почти на 60% относительно показателей за 2023 год.

На пленарной дискуссии форума Александр Моор сообщил, что в разных сферах управления активно внедряется искусственный интеллект, но особенно регион продвинулся с его интеграцией в транспортный и агропромышленный комплексы. «Безусловно, эта технология уже меняет нашу жизнь, хотя пределы ее развития мы еще не до конца понимаем. Не сомневаюсь, сегодня в ходе широких откровенных дискуссий мы сможем максимально приблизиться к интересным выводам и решениям по вопросам внедрения искусственного интеллекта в бизнес»,— отметил глава региона.

Эксперты в ходе дискуссии сделали выводы, что внедрение искусственного интеллекта не вытесняет сотрудников, а создает новые вакансии для работы с ним, при этом бизнес должен постоянно использовать современные технологии для того, чтобы оставаться конкурентоспособными — в частности, он помогает быстро обрабатывает большие массивы данных. Заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов назвал опыт Тюменской области отличным примером того, как технологические возможности одного региона могут закрывать потребности другого.

Ранее Александр Моор сообщил, что для развития Тюменской области нужно эффективно использовать нейросети — они должны помогать человеку выполнять большее количество работы в единицу времени, а не заменять его.

Ирина Пичурина