Моор: для развития Тюменской области нужно эффективно использовать нейросети

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о реализации ряда проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

«Пройден большой путь. Нейросети работают здесь и сейчас. И в интересах региона максимально эффективно использовать их для развития социальной сферы и экономики»,— сказал глава региона на Губернаторских чтениях. Он также подчеркнул, что нейросети должны помогать человеку выполнять большее количество работы в единицу времени, а не заменять его. Кроме того, искусственный интеллект может быть использован не только во благо, но и во вред, поэтому нужны механизмы контроля, отметил господин Моор.

Так, президент России Владимир Путин высоко оценил систему «Безопасный город» в Тюмени. В ближайшее время регион планирует активное участие в новом национальном проекте «Экономика данных»: например, в 2025 году в Тюменской области намерены запустить «электронного репетитора» по математике для школьников.

При этом Александр Моор отметил, что в развитии проектов с технологиями нейросетей нельзя отставать: согласно докладу руководителя Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгения Бурнаева, объем рынка искусственного интеллекта растет — восемь ключевых игроков в этой сфере находятся в США, еще 10 в Китае, а в России таких компании пока лишь две. Сейчас технологии искусственного интеллекта проникают в промышленность, топливно-энергетический комплекс, строительство, логистику, транспорт и многие другие.

Напомним, власти Тюмени планируют расширить использование технологий на основе нейросетей для контроля за соблюдением правил благоустройства. Рассматривается возможность применения аналогичных технологий для борьбы с несанкционированными надписями на фасадах зданий и непринятием мер по уборке снега.

Ирина Пичурина