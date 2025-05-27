Пострадавшую от пожара территорию курского АПЗ-20 собираются очистить

Для ликвидации последствий пожара на территории курского подшипникового завода АПЗ-20 в облцентре привлечен подрядчик. Работы должны завершиться в течение двух месяцев, также будет заказана экологическая экспертиза за счет предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший участок завода АПЗ-20 сдавался в аренду

Фото: пресс-служба правительства Курской области Сгоревший участок завода АПЗ-20 сдавался в аренду

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Как уточняют региональные власти, помещение, где вспыхнул огонь, руководством АПЗ-20 было сдано в аренду. Арендатор понесет полную ответственность за противопожарную безопасность. Причина возгорания неизвестна, обстоятельства расследуются.

«Из-за масштабного распространения огня множество железных, металлических и бетонных конструкций выгорело и рухнуло, а при попытке разобрать их начинается новое горение. Сейчас на месте постоянно дежурят пожарные, чтобы вовремя купировать любые возгорания. Из-за груды обугленных конструкций в воздухе уже больше месяца стоит запах гари, который ощущают жители близлежащих многоквартирных домов»,— сообщили в пресс-службе. Сгоревшие конструкции будут вывезены на полигон. Инициативная группа жителей попросила доступ к месту работ, однако врио губернатора Курской области Александр Хинштейн считает, что это будет возможно только «при соблюдении мер безопасности».

О пожаре на территории завода в Курске сообщили 16 апреля. Он охватил не менее 17 тыс. кв. м. Огонь вспыхнул в цехе по производству резинотехнической продукции. В результате горения частично обрушились конструкции здания. Для ликвидации огня были привлечены 100 сотрудников МЧС и 30 единиц техники.

Анна Швечикова