В Ростове-на-Дону из-за штормового ветра пострадали две женщины

В Ростове-на-Дону сегодня зафиксировали 24 происшествия, произошедших из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, из-за ветра упали 21 дерево и три аварийные конструкций. Уточняется, что в результате падения деревьев в Первомайском и Октябрьском районах травмы получили две женщины. Пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП).

В администрации города также сообщили, что на улице Горсоветской, 83 в Пролетарском районе порывом ветра оторвало кусок крыши. Конструкции повреждают хозяйственные постройки и обрывают провода.

По информации Ростовского гидрометцентра сегодня и завтра усиление ветра продолжится до 21 м/с. А 28 мая и 29 мая порывы будут достигать 19 м/с.

Константин Соловьев