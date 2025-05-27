Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как звездный футболист потерял всё, но смог вновь обрести финансовое благополучие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

Спортсменов, которые потеряли все, в истории немало, а вот вернуться в мир многомилионных доходов получается не у всех. Но все-таки хеппи-энд иногда случается. Один из самых невероятных финансовых камбэков совершил бразильский футболист Роналдинью.

После завершения карьеры звездный нападающий пытался быть послом «Барселоны», музыкантом, политиком, выпускал свою криптовалюту и создавал бизнес, связанный с рыбалкой. Все это не принесло футболисту денег, а рыбалка чуть не разорила. Штраф за урон экологии при строительстве рыболовной платформы сначала был относительно небольшим — около $200 тыс., но Роналдинью не смог его заплатить, и сумма выросла до $3 млн.

Дальше — больше. Звездный игрок слишком доверял своему брату, который занимался финансовыми аферами. В 2019-м у Роналдинью конфисковали 57 объектов недвижимости, а в 2020-м братья попали в тюрьму Парагвая, где пытались скрыться по поддельным паспортам. На счету у футболиста в тот момент было €6. К счастью, на этом история не закончилась. Роналдинью, после того как вышел из тюрьмы, смог вернуть часть денег, начал активно участвовать в рекламных проектах, и потихоньку дела звезды пошли на лад.

Сейчас он занимается выпуском вина и джина под своим брендом, открыл звукозаписывающую студию, сотрудничает с создателями футбольных симуляторов и даже запустил собственный сервер в известной компьютерной игре, где пользователи могут устраивать виртуальную жизнь по своему вкусу. И после, казалось бы, полного краха суммы на счету Роналдинью серьезно выросли. Сейчас его состояние составляет около €700 млн. И после того как футболист заглянул за черту бедности, ошибок в бизнесе он не совершает и, конечно, больше никому не доверят свои деньги.

Владимир Осипов