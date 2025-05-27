В Ростовской области продлили режим ограничения пребывания в лесах до 11 июня

В Ростовской области до 11 июня продлили режим ограничения пребывания в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение в том числе означает запрет на проезд в леса транспортных средств, за исключением пожарных, оперативных служб, спасателей и патрулей. Режим вводится для обеспечения пожарной безопасности. Для этого в лесных массивах установлена система видеонаблюдения, а также дежурят патрули ГАУ Ростовской области «Лес».

Константин Соловьев