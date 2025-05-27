Лавров: ответные удары России по Украине естественны

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что удары Минобороны РФ по Украине закономерны после атак ВСУ по инфраструктуре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили»,— заявил господин Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом (цитата по ТАСС). Российский дипломат также отметил, что «в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские ПВО за последнюю неделю сбили более 2,3 тыс. БПЛА, и отчитались о нанесенных в ответ ударах.