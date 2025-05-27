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Коммерсантъ FM
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Лавров: ответные удары России по Украине естественны

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что удары Минобороны РФ по Украине закономерны после атак ВСУ по инфраструктуре России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили»,— заявил господин Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом (цитата по ТАСС). Российский дипломат также отметил, что «в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские ПВО за последнюю неделю сбили более 2,3 тыс. БПЛА, и отчитались о нанесенных в ответ ударах.

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