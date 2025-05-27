Лавров: Трамп заинтересован в продолжении переговоров России и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден в том, что президент США Дональд Трамп остается привержен идее о продолжении российско-украинских переговоров. По его словам, американский президент недоволен тем, что «группа европейских деятелей саботирует его усилия по урегулированию».

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«Президент Трамп заявил уже, что это не его война,— сказал глава МИДа ТАСС. — Он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались». Министр добавил, что «это была, в общем-то, их совместная такая инициатива с президентом» Владимиром Путиным.

По мнению господина Лаврова, «русофобские силы» пытаются «сбить на байденовскую позицию» президента Трампа и вынудить его поддержать продолжение боевых действий. Он считает, что в этом заинтересованы Франция, Великобритания, Германия и Польша.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США принимают самое активное участие в урегулировании на Украине. 19 мая Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Екатерина Отрашкевич