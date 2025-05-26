Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: США принимают самое активное участие в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США принимают самое активное посредническое участие в российско-украинских переговорах. При этом он отметил и заслуги Турции, предоставившей площадку для контактов России и Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самое активное участие принимают все-таки Соединенные Штаты»,— сказал представитель Кремля. «Турция предоставила место, Турция предлагает действительно свои посреднические услуги. Как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям»,— добавил он.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. По данным источников NYT, Дональд Трамп позднее сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что стороны должны сами найти решение конфликта.

Лусине Баласян

Новости компаний Все