Песков: США принимают самое активное участие в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США принимают самое активное посредническое участие в российско-украинских переговорах. При этом он отметил и заслуги Турции, предоставившей площадку для контактов России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самое активное участие принимают все-таки Соединенные Штаты»,— сказал представитель Кремля. «Турция предоставила место, Турция предлагает действительно свои посреднические услуги. Как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям»,— добавил он.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. По данным источников NYT, Дональд Трамп позднее сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что стороны должны сами найти решение конфликта.

Лусине Баласян