Во время рейса самолета Фукуок — Екатеринбург умер 70-летний пассажир
В самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, выполнявшем рейс Фукуок — Тараз — Екатеринбург из Вьетнама, умер 70-летний пассажир, сообщил telegram-канал Aviaincident.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Инцидент произошел вечером 12 ноября в Екатеринбурге: в 20:11 экипаж доложил о больном пассажире на борту — пенсионер терял пульс. Примерно через полчаса, в 20:45, самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, через шесть минут зарулил на стоянку. После осмотра пациента врачи констатировали смерть.
В марте в Волгограде при посадке в самолет умер пассажир, который должен был лететь в Екатеринбург — он почувствовал себя плохо во время посадки, врачам не удалось его спасти.