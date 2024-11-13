Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во время рейса самолета Фукуок — Екатеринбург умер 70-летний пассажир

В самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, выполнявшем рейс Фукуок — Тараз — Екатеринбург из Вьетнама, умер 70-летний пассажир, сообщил telegram-канал Aviaincident.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 12 ноября в Екатеринбурге: в 20:11 экипаж доложил о больном пассажире на борту — пенсионер терял пульс. Примерно через полчаса, в 20:45, самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, через шесть минут зарулил на стоянку. После осмотра пациента врачи констатировали смерть.

В марте в Волгограде при посадке в самолет умер пассажир, который должен был лететь в Екатеринбург — он почувствовал себя плохо во время посадки, врачам не удалось его спасти.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...