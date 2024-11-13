Во время рейса самолета Фукуок — Екатеринбург умер 70-летний пассажир

В самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, выполнявшем рейс Фукуок — Тараз — Екатеринбург из Вьетнама, умер 70-летний пассажир, сообщил telegram-канал Aviaincident.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 12 ноября в Екатеринбурге: в 20:11 экипаж доложил о больном пассажире на борту — пенсионер терял пульс. Примерно через полчаса, в 20:45, самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово, через шесть минут зарулил на стоянку. После осмотра пациента врачи констатировали смерть.

В марте в Волгограде при посадке в самолет умер пассажир, который должен был лететь в Екатеринбург — он почувствовал себя плохо во время посадки, врачам не удалось его спасти.

Ирина Пичурина