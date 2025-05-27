Глава «Азербайджан-Урал» отозвал иск к Роскомнадзору

Председатель СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински отозвал иск, поданный в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к Управлению Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу (УрФО) в связи с отказом ведомства вынести предупреждение телеканалу «Крик-ТВ», где по мнению истца, были опубликованы материалы, порочащие азербайджанскую национальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Юрист главы «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински не стал раскрывать причины подачи заявления об отказе от административного иска, однако в беседе с «Ъ-Урал» заявил, что «это только начало противостояния с "Крик-ТВ"». «Мы целенаправленно подали такое заявление, не дожидаясь всецело рассмотрения дела. Это наша тактика по делу»,— пояснил Мутвалы Шыхлински. По его словам, в районных судах рассматриваются иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к другим представителям телеканала, в том числе к гендиректору Евгению Губко.

Напомним, изначально у Шахина Шыхлински были исковые претензии к сетевым изданиям Е1. ru и Ura. ru, однако впоследствии представители истца пояснили, что требуют вынести предупреждение только «Крик-ТВ».

По данным представителя Роскомнадзора, ролики публиковались на YouTube-канале «Крик-ТВ». «YouTube-канал телеканала не является СМИ. Какие-либо меры реагирования мы принять не можем и вынести предупреждение тоже не можем, так как мы рассматриваем продукцию, исключительно вышедшую в эфире СМИ»,— комментировал представитель Роскомнадзора.

Мария Шараева