В Анапе до конца года не будут взимать туристический налог

Городской совет Анапы на ближайшей сессии 29 мая рассмотрит нормативный акт о приостановке сбора туристического налога, сообщил «Ъ» председатель совета Вячеслав Вовк. Накануне глава города-курорта Василий Швец объявил о том, что городские власти готовят соответствующий документ, который вынесут на утверждение депутатов.

Решение о приостановке начисления курортного налога — это мера поддержки объектов курортной сферы и дополнительный стимул для туристов, говорится в сообщении администрации Анапы. Туристический налог не будут взимать до конца текущего года.

Налоговая льгота для курортного бизнеса связана с тем, что в Анапе и в соседнем Темрюкском районе идут работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после аварии танкеров в Керченском проливе. По информации мэра города Василия Швеца, уборка следов мазута в Анапе продолжается практически на всех оборудованных песчаных и галечных пляжах города-курорта, купание в море запрещено, посещение береговой полосы для туристов ограниченно. В такой ситуации власти города признают факт снижения турпотока: на майские праздники количество отдыхающих в Анапе оказалось на 7% меньше, чем в прошлом году. По оценкам участников рынка и отраслевых объединений, снижение спроса на отдых в Анапе более существенно. В апреле текущего года Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператора «Мультитур» сообщил о том, что спад бронирования туров в Анапу составил 60–65% по сравнению с показателями 2024 года.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по подготовке к курортному сезону рекомендовал властям и курортному бизнесу Анапы развивать направления, не связанные с пляжным отдыхом, в том числе санаторное лечение и познавательный туризм.

Сколько туристов могут потерять летом черноморские курорты — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».

Анна Перова, Краснодар