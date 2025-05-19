Великобритания и Евросоюз вступили в «новую эру»

Великобритания и Евросоюз провели первый после «Брексита» саммит, призванный послать мощный сигнал о европейском единстве. Главным итогом встречи стало подписание пакта об обороне и безопасности. Британский премьер Кир Стармер всячески стремится выполнить предвыборное обещание — добиться перезагрузки отношений с ЕС. Между тем рейтинги главы британского правительства продолжают падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Кир Стармер (справа) приветствует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (спиной стоит председатель Европейского совета Антониу Кошта)

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Британский премьер Кир Стармер (справа) приветствует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (спиной стоит председатель Европейского совета Антониу Кошта)

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Саммит Евросоюза и Великобритании — первое мероприятие подобного рода после «Брексита» — состоялся 19 мая в особняке Ланкастер-хаус в Лондоне с участием ключевых представителей блока: председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Антониу Кошты и главы европейской дипломатии Каи Каллас. В преддверии саммита говорилось о стремлении лидеров ЕС и Великобритании «подтвердить приверженность решению стратегических и геополитических вопросов и дальнейшему укреплению сотрудничества в области внешней политики и безопасности».

«Пришло время смотреть в будущее, отойти от старых дебатов и политических споров и найти здравые, практичные решения, которые принесут пользу британскому народу»,— сказал Кир Стармер, открывая саммит.

По его словам, это событие «знаменует собой новую эру в отношениях» Британии и ЕС.

ЕС не проводил официальные саммиты с Великобританией с 2020 года — в том же году страна вышла из объединения. Пришедшие к власти в Британии летом 2024 года лейбористы давно раздумывали над возможностью регулярных встреч с представителями ЕС на высоком уровне. Соответствующая договоренность была достигнута на первых официальных переговорах Кира Стармера и Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе в октябре прошлого года. Тогда стороны пояснили, что саммит необходим для «наблюдения за развитием отношений».

Накануне представители Британии и ЕС вели напряженные переговоры по документам саммита: пакту об обороне и безопасности, совместному заявлению о глобальных вызовах (включая боевые действия на Украине) и соглашению о взаимопонимании, открывающему путь к сотрудничеству сторон в различных сферах.

Пакт о безопасности и обороне предполагает обмен информацией, противодействие киберугрозам, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры и сотрудничество в вопросах экономической, морской и космической безопасности.

Соглашение также позволяет Британии участвовать в совместных оборонных закупках ЕС. Кир Стармер говорил, что договоренность станет «хорошим дополнением» для усиления обороны Великобритании, входящей в НАТО. При этом для включения Лондона в Фонд действий по обеспечению безопасности в Европе (SAFE) на €150 млрд, используемый ЕС для закупки боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, ракетных установок и беспилотников, потребуется вести отдельные переговоры.

Не менее значимой Кир Стармер называл и необходимость пересмотра Соглашения о торговле и сотрудничестве, подписанного в 2020 году.

Лейбористы настаивали на изменениях в сфере ветеринарного контроля, взаимном признании профессиональных классификаций, сокращении проверок на границе. По итогу прошедших в воскресенье переговоров Британия согласилась открыть свои воды для европейских рыболовецких судов на 12 лет вместо предлагавшихся прежде пяти. Лидер Консервативной партии Кеми Баденох уже раскритиковала британское правительство за этот шаг. «Мы снова становимся теми, кто подчиняется правилам Брюсселя»,— написала она в соцсети X.

Тем не менее эта серьезная уступка позволила добиться ветеринарной сделки, устраняющей большую часть бюрократических преград для экспорта британской сельскохозяйственной и рыбной продукции на рынок Европы. По подсчетам экономистов, в таком случае объем экспорта может вырасти более чем на 20%. В 2024 году Британия поставила в ЕС сельхозпродукцию на £14 млрд (около $18 млрд).

Вместе с тем подобного успеха не удалось достичь в другом направлении — по вопросу миграции и программе мобильности.

Еврокомиссия уже давно выступила с инициативой, которая позволит молодым людям 18–30 лет приезжать из стран ЕС в Великобританию (и наоборот) на срок до четырех лет для учебы или работы. При этом лейбористы избегали этого вопроса, поскольку предложение напоминает существовавшую до «Брексита» норму о свободе передвижения между Великобританией и другими странами Евросоюза.

Дипломатические источники Financial Times назвали разочаровывающим результатом тот факт, что на переговорах не удалось окончательно договориться по этому вопросу. Стороны условились «работать над соглашением» в будущем. При этом Кир Стармер сталкивается с серьезным внутриполитическим давлением из-за роста уровня чистой миграции в Британии (хотя в 2024 году он снизился с 903 тыс. до 728 тыс., это значительно выше показателей до «Брексита»).

Лейбористы уже анонсировали пакет мер по ужесточению миграционного законодательства.

А в апреле стало известно, что Британия и Франция обсуждают соглашение об обмене мигрантами: предполагается, что Лондон сможет депортировать в Париж нелегальных мигрантов, которые прибыли на лодках через пролив Ла-Манш. Взамен Британия будет принимать из Франции иностранцев, которые имеют право на пребывание в стране, в том числе по программе воссоединения семей. Французская сторона допускала возможное расширение соглашения на другие страны ЕС, при этом европейские чиновники назвали такой сценарий маловероятным, поскольку многие государства не хотят принимать мигрантов, которых депортировала не входящая в блок Великобритания.

Снизить негативные последствия «Брексита» для Британии, при этом сумев отстоять интересы страны,— важнейшая задача Кира Стармера, чья предвыборная кампания во многом основывалась на этой теме. Тем более что рейтинг одобрения его действий упал до рекордно низкого: согласно опубликованным на прошлой неделе результатам опросов YouGov, 62% респондентов недовольны работой премьера.

Лусине Баласян