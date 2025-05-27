Конституционный суд не увидел нарушений в повышении дорожных штрафов

Конституционный суд (КС) признал не подлежащей рассмотрению жалобу депутатов Госдумы на недавние поправки к КоАП. Данные поправки ужесточили ответственность за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и сократили размер скидки за быструю уплату штрафов. Суд не нашел противоречий Конституции ни в порядке принятия законопроекта, ни в его содержании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно выводам КС, законодательное регулирование, направленное на усиление административной ответственности за отдельные нарушения ПДД, «полностью согласуется с конституционными принципами необходимости, соразмерности и справедливости, отвечает обеспечению сбалансированности прав и обязанностей граждан в качестве участников дорожного движения и тем самым способствует достижению конституционно значимых целей».

Напомним, авторы жалобы — представители трех оппозиционных партий — доказывали, что объективных причин для недавнего повышения штрафов и снижения скидки за их оперативную оплату не было.

Кроме того, заявители утверждали, что сами поправки были приняты с процедурными нарушениями: их внесли в принятый ранее законопроект при рассмотрении во втором чтении, что привело к изменению концепции документа без обсуждения. Однако КС пришел к выводу, что Дума, вводя новое регулирование, действовала в пределах своих полномочий, а принятые во втором чтении поправки не могут восприниматься как противоречащие концепции законопроекта, так как он изначально предусматривал повышение ответственности за нарушение ПДД.

О повышении санкций за нарушения ПДД «Ъ» подробнее писал в материале «Штрафы способны на большее».

Анастасия Корня