Никто не захотел благоустраивать набережную Цны в тамбовском Моршанске за 107 млн

Конкурс на завершение второго этапа благоустройства набережной реки Цна на улице Свободной в Моршанске Тамбовской области признан несостоявшимся. На участие в нем никто не заявился. Это следует из данных портала госзакупки.

Муниципальное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» объявило конкурс с начальной ценой в 106,6 млн руб. в начале мая. Источник финансирования — бюджеты Моршанска и Тамбовской области.

Общая площадь благоустройства — 4,5 га. Работы в рамках второй очереди требовалось выполнить в пять этапов до 10 декабря 2025 года. Гарантия на них составляла 60 месяцев. Разработкой проекта благоустройства набережной за 4,8 млн руб. занималось местное ООО «Тамос», оно же в марте прошлого года выиграло контракт на первый этап строительства стоимостью в 77,8 млн руб. Работы требовалось выполнить до 1 октября того же года, однако впоследствии сроки продлили до конца января 2025 года.

О том, что в Тамбовской области могут начать строить экотехнопарк в 2025 году, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова