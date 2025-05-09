На благоустройство набережной Цны в тамбовском Моршанске выделяют еще 107 млн

В Тамбовской области муниципальное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» объявило конкурс на второй этап благоустройства набережной реки Цна на улице Свободной. Начальная цена контракта составляет 106,6 млн руб. Источник финансирования — бюджеты Моршанска и Тамбовской области. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Общая площадь благоустройства — 4,5 га. Работы в рамках второй очереди требуется выполнить в пять этапов до 10 декабря 2025 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 23 мая, итоги планируют подвести 28 мая.

В марте 2024 года контракт на первый этап благоустройства набережной выиграло местное ООО «Тамос» за 77,8 млн руб. Работы требовалось выполнить до 1 октября того же года, однако впоследствии сроки продлили до 28 января 2025 года. Согласно порталу госзакупок, их стоимость выросла до 92,5 млн руб. Они полностью выполнены, оплачены на 73,1 млн руб.

Разработкой проекта благоустройства набережной также занимался «Тамос». Этот контракт компания получила в ходе торгов в конце 2023 года, оценив свои услуги в 4,8 млн руб.

Алина Морозова