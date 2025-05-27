Четверть инвесторов в СЗФО вкладывают в фондовый рынок более 25% зарплаты

Четверть инвесторов в Северо-Западном федеральном округе вкладывают в фондовый рынок более 25% своей зарплаты. Из них 9% инвестируют больше половины от собственного дохода. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в «СберИнвестициях» по результатам проведенного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От 5% до 10% заработка вкладывают в фондовой рынок 37% инвесторов, 28% отводят на инвестиции 10-25%, а 9% вкладывают в рынок менее 5% зарплаты. При этом 89% планируют наращивать процент по мере увеличения дохода.

Большинство инвесторов в округе, следует из опроса, — мужчины 18-25 (60%) и 36-50 лет (30%), 50% из них работают в IT, 20% — занимаются финансами, по 10% приходится на сферы транспорта, госуправления и искусства.

По данным компании, несколько раз в месяц пополняют брокерский счет 34% инвесторов в СЗФО, 45% — раз в месяц, 18% инвестируют раз в несколько месяцев, а 3% — пару раз в год.

Ранее Ъ-СПб писал, что каждый пятый житель Петербурга инвестирует по советам друзей и коллег.

Артемий Чулков