Опрос: Каждый пятый житель Петербурга инвестирует по советам друзей и коллег

В Петербурге каждый второй житель города получает информацию о том, как и куда можно вкладывать деньги из специализированных источников (курсы, блогеры или литература), а каждый пятый обращается к друзьям и коллегам. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики Группы «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Респондентам из Петербурга было предложено выбрать финансовые и инвестиционные инструменты, принципы работы которых им знакомы. Самым известными стали депозитные вклады и сберегательные счета — такой вариант выбрали 52% всех участников опроса. При этом каждый восьмой знает, как работать с акциями (13%), 7% — с облигациями, а пятая часть опрошенных (19%) знакома с особенностями рынка недвижимости.

В то же время, несмотря на относительную известность многих финансовых инструментов, реально пользуются высоким спросом у респондентов лишь некоторые из них. Свыше половины (57%) на данный момент используют сберегательные счета и вклады, при этом покупает акции лишь каждый десятый (10%), каждый одиннадцатый (9%) вкладывает деньги в недвижимость и только 4% предпочитают держать в своем инвестиционном портфеле облигации, отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что в финансовые инструменты с более высокими показателями риска и прибыли готов инвестировать лишь каждый шестой петербуржец (16%). В то же время для четверти опрошенных (24%) сумма, которой они готовы рискнуть ради повышенной прибыли находится в пределах 5 тыс. рублей, для 6% — 5-30 тыс. руб., для 5% — 30-50 тыс. руб., еще для 5% — 50-100 тыс. руб., а каждый третий (35%) никогда не рискнет суммой свыше 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, более половины жителей Петербурга (59%) за последние год-два улучшили свои финансовые привычки. 14% горожан стали более активно делать сбережения, 13% — составлять бюджет и следить за расходами, 17% заявили, что занялись повышением уровня финансовой грамотности и дисциплины.

Андрей Цедрик