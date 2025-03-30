676 человек эвакуировали из курской Суджи с 12 марта

С 12 марта 676 жителей курской Суджи были доставлены в безопасные районы. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что в пунктах временного размещения (ПВР) жителям оказывают всю необходимую помощь. К этому привлечены более 20 специалистов, в том числе от МЧС. С августа 2024 года спасатели восстановили связь с 1,7 тыс. курян, потерявших ее с родными.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что из освобожденных населенных пунктов в регионе с 12 марта эвакуировали 371 человека, в том числе 14 детей.

13 марта Минобороны объявило об освобождении курского райцентра Суджа, самого крупного населенного пункта, находившегося под контролем ВСУ. Он был захвачен еще в августе 2024 года.

Как жители Суджи пережили украинскую оккупацию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов