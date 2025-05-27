Париж не принимает

Первый же матч Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции, набирающем ход в Париже, оказался для него последним. Отыграв дефицит в два сета у 81-й ракетки мира британца Кэмерона Норри, лидер российского мужского тенниса в пятой партии вел с брейком — 5:3, но отдал четыре гейма подряд. Уже шестое за карьеру поражение в первом круге Roland Garros, самого неудачного для Медведева турнира Большого шлема, может повлиять на его положение в рейтинге. Не сумев подтвердить прошлогодний результат — выход в 1/8 финала, он рискует опуститься со своего нынешнего 11-го места на несколько позиций. Из пресс-центра Roland Garros — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начав сезон с поражения во втором круге Australian Open, Даниил Медведев потерпел на Roland Garros еще более досадную неудачу

Фото: Julian Finney / Getty Images Начав сезон с поражения во втором круге Australian Open, Даниил Медведев потерпел на Roland Garros еще более досадную неудачу

Фото: Julian Finney / Getty Images

В этот хмурый майский вторник в разных концах стадиона Roland Garros с самого утра все шло не так, как надо. Мирра Андреева, которая, по ее словам, в понедельник легла спать в 22:45, на следующее утро в 6:30 встала по будильнику и в 11:00 вышла на корт «Сюзанн Ленглен», со счетом 0:3 проигрывала Кристине Букше, уступив два гейма на своей подаче. Когда все закончится, прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции признается “Ъ”, что вообще-то не любит ранние матчи. И все-таки победа над испанкой молдавского происхождения со счетом 6:4, 6:3 не заставила себя долго ждать.

Андреева пришла в себя, менее чем за полтора часа подтвердила свой класс и теперь сыграет с 35-й ракеткой мира американкой Эшлин Крюгер, которой уступила в прошлом году во втором круге US Open.

Тем временем на корте «Симона Матье» другая первая ракетка России, Даниил Медведев, отдал Кэмерону Норри не три гейма, а целых два сета. В рейтинге сейчас россиянин пока стоит 11-м, а британец — 81-м, да и четыре безоговорочные победы Медведева в личных встречах, в том числе предыдущей, трехнедельной давности на «мастерсе» в Риме, вроде бы однозначно говорили о том, кого следует считать фаворитом. Однако у Норри на сей счет было иное мнение. 29-летний левша, который примерно три года назад пробился в первую десятку, а в прошлом сезоне еще стоял в топ-20, снова набрал боевые кондиции и на прошлой неделе в полуфинале турнира в Женеве во второй раз в жизни выцарапал один сет у будущего чемпиона, самого Новака Джоковича. Теперь же ему впервые удалось превзойти Медведева, у которого Норри никогда не брал больше шести геймов за один раз.

Российского четвертьфиналиста Roland Garros 2021 года не упрекнешь в отсутствии характера. Проигрывая 0:2 по сетам, он не только сумел отыграться, но и подавал в пятой партии при счете 5:4. Перед десятым геймом было трудно представить, сколь горькая развязка ждет Медведева впереди. Но он дрогнул, допустив в пяти следующих розыгрышах четыре невынужденные ошибки. Норри же, наоборот, приободрился и свой шанс не упустил. Ведя 6:5 и отставая в двенадцатом гейме на чужой подаче — 0:30, он смог зацепиться, а через несколько минут на первом же матчболе под моросящим дождем оказался чуть лучше в обмене ударами.

В итоге — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7 за 3 часа 53 минуты. Сделав 16 эйсов против одного у Норри и выиграв ударами навылет 67 очков против 42, Медведев тем не менее остался не у дел. Точно так же, подавая на матч в пятой партии встречи с американцем Лёрнером Тьеном, он в январе выбыл во втором круге Australian Open. Неудивительно, что огорчение лидера российского тенниса, который ради адаптации к кортам Roland Garros приехал в Париж раньше, чем обычно, и, по его словам, ощущал себя на грунте так хорошо, как никогда раньше, было безмерным. С досады он даже забыл пожать руку французскому судье на вышке Рене Лихенштайну, в связи с чем на пресс-конференции принес публичные извинения. А корреспондент “Ъ”, вспомнив, что в прошлом году в похожую погоду именно на арене «Сюзанн Ленглен» Медведев уступил в четвертом круге австралийцу Алексу де Минауру, спросил, что же он сделал не так в этот раз.

«Даже не знаю,— ответил Медведев, который не стал проводить параллели между этими двумя матчами, упомянув лишь один эпизод в роковом десятом гейме пятого сета.— В розыгрыше при счете 0:15 я выполнил нормальный удар — так, как делал это всю жизнь, но мяч попал в середину сетки. Что с этим можно сделать? Обидно. Я боролся, старался, но не получилось. Теперь надо думать о чем-то другом».

Судя по всему, думать предстоит о травяном сезоне, который стартует через две недели. Ведь там Медведеву предстоит защищать 800 очков, заработанных за выход в полуфинал прошлогоднего Wimbledon, за счет которых он пока держится рядом с первой десяткой.

Хотя сохранить свою нынешнюю позицию ему теперь почти наверняка не удастся. Обойти россиянина могут американец Бен Шелтон, француз Артюр Фис и соотечественник Андрей Рублев, который в первом круге в четырех партиях справился с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, пробивавшимся в основную сетку через квалификацию. Правда, для этого Рублеву требуется дойти до четвертьфинала. Его следующим оппонентом будет 91-я ракетка мира австралиец Адам Уолтон.

Евгений Федяков