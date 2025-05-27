Непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз
Непалец Ками Рита Шерпа 31-й раз покорил Эверест. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.
Фото: Navesh Chitrakar / Reuters
55-летний альпинист совершил восхождение в составе группы индийской армейской экспедиции. Он побил собственный рекорд по количеству успешных восхождений на самую высокую гору мира (8 849 м).
Сообщается, что Ками Рита Шерпа за последние два года покорял Эверест дважды за сезон, доведя количество своих успешных восхождений до 30. Впервые он покорил гору в 1994 году.