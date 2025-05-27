«Оклахома» в третий раз обыграла «Миннесоту» в матче полуфинала play-off НБА

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл «Миннесота Тимбервулвс» в четвертом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вплотную подобрался к выходу в решающую стадию. Счет в противостоянии до четырех побед — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruce Kluckhohn-Imagn Images / Reuters Фото: Bruce Kluckhohn-Imagn Images / Reuters

Матч прошел на паркете «Миннесоты» и завершился со счетом 128:126. Больше всего очков набрал баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (40). Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Никейл Александер-Уокер, в активе которого 23 очка.

Серия продолжится в ночь на 29 мая в Оклахома-Сити.

Таисия Орлова