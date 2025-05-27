«Каролина» впервые с 2006 года победила в матче полуфинальной серии play-off НХЛ

Клуб «Каролина Харрикейнс» со счетом 3:0 обыграл «Флорида Пантерс» в четвертом матче полуфинала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание в серии до четырех побед — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

В 2006 году «Каролина» завоевала единственный в своей истории Кубок Стэнли. После этого команда три раза выходила в полуфинал play-off, однако каждый раз «всухую» уступала в противостоянии: в 2009 году — «Питтсбург Пингвинс», в 2019-м — «Бостон Брюинс», в 2023-м — «Флорида Пантерс». В текущем полуфинальном противостоянии команда проигрывала «Флориде» со счетом 0:3, однако сумела прервать серию поражений.

Голы в составе победителей забили Логан Станковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Вторая и третья шайбы были заброшены в пустые ворота. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин, в апреле подписавший с командой контракт новичка, набрал свое первое очко в НХЛ — на его счету результативная передача. Также пасом отметился форвард Андрей Свечников.

Датский голкипер «Флориды» Фредерик Андерсен отразил 20 бросков по своим воротам и во второй раз в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл «на ноль».

Пятый матч серии пройдет в ночь на 29 мая на домашней площадке «Флориды».

Таисия Орлова