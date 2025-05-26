Пожилая пассажирка иномарки погибла в ДТП в Волосовском районе Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту тяжелого ДТП в Волосовском районе Ленобласти, в котором погибла женщина. Трагический дорожный инцидент произошел 26 мая около 13:00 у дома 38 в деревне Черенковицы.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП водителя госпитализировали. Его 66-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выскочивший на трассу «Кола» лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ленобласти.

Андрей Цедрик