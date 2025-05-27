В Ростове-на-Дону изъяли контрафактные ловушки для насекомых

В Ростове-на-Дону внеплановая проверка индивидуального предпринимателя стала поводом для возбуждения административного дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что к ведомству обратился правообладатель товарного знака «ФОРССАЙТ» для ловушек для насекомых. В ходе проверки правоохранители изъяли семь единиц продукции, а также составили протокол по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

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Константин Соловьев