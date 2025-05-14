В Таганроге таможенники изъяли почти 15 тысяч упаковок контрафактного кетчупа

В Таганроге таможенники изъяли почти 15 тыс. упаковок контрафактного кетчупа общим весом в более чем 1,7 т. Об этом сообщили в пресс-службе Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южной таможни Фото: пресс-служба Южной таможни

По данным правоохранителей, порядка 21 т. томатного кетчупа, соуса и томатной пасты прибыла из страны Ближнего Востока. При досмотре таможенники обнаружили факт нарушения прав интеллектуальной собственности: экспертиза показала, что на продукции были нанесены обозначения, сходные с известным товарным знаком.

В отношении участника экспортера таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Отмечается, что Арбитражный суд Ростовской области «поддержал доводы таможенников».

Константин Соловьев