Олимпийская чемпионка Ласицкене взяла паузу в карьере

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту российская спорсменка Мария Ласицкене заявила, что приостанавливает карьеру на неопределенный срок и не исключает, что больше не вернется в спорт. Ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще. Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», — сказала Ласицкене.

В 2022 году Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских спортсменов от международных турниров, проходящих под эгидой организации, в связи с началом спецоперации на Украине. С 2015 года россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена полноценного статуса из-за допинг-скандалов.

Марии Ласицкене 32 года. В 2021 году на Олимпиаде в Токио она завоевала золотую медаль, покорив высоту 2,04 м. Является первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту среди женщин. После отстранения Ласицкене участвовала только на внутренних стартах. В 2024 году она стала серебряным призером летнего и зимнего чемпионатов России.

Таисия Орлова