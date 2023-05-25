Легкоатлетка Мария Ласицкене: моя международная карьера завершена, все давно решено

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что ее международная карьера завершена. Она считает, что российских спортсменов «не ждут» на международных соревнованиях.

«Моя международная карьера завершена. Все давно решено. И что бы мы не делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я не готова еще завершить карьеру»,— сказала Ласицкене журналистам (цитата по ТАСС).

Сегодня, 25 мая, в Сочи прошел командный чемпионат России по легкой атлетике, входящий в серию «Королева российского спорта». Мария Ласицкене заняла второе место с результатом 1,88 м. Победу одержала участница из Белоруссии Карина Демидик. На вопрос о том, как Ласицкене относится к иностранным участникам на чемпионате, она ответила, что не считает соревнования международными, поскольку «все свои».

30-летняя Мария Ласицкене — обладательница золота Олимпийских игр-2021 в Токио, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, пятикратная победительница Бриллиантовой лиги.

В марте Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций восстановил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах после семилетнего отстранения из-за допинга. Однако российские атлеты все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Лусине Баласян