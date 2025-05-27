В Турции сочли преждевременным обсуждение второго раунда переговоров в Стамбуле

Стамбул является идеальной площадкой для переговоров России и Украины с учетом логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития. При этом он назвал рассуждения о втором раунде переговоров в Стамбуле преждевременными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. «Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину»,— прокомментировал «РИА Новости» неназванный представитель партии.

16 мая в Стамбуле прошла первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины. Согласно заявлениям российских лиц, Россия вскоре передаст Украине меморандум, призванный стать основной для дальнейшего диалога по урегулированию конфликта. Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой конкретики по новой встрече все еще нет.

О развитии событий — в материале «Ъ» «Турция резервирует за собой роль посредника».