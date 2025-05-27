На Кубани выявили нарушения при перевозке крупной партии мяса

На участке автодороги Армавир — Курганинск в Краснодарском крае выявлен факт перевозки 139 кг охлажденного мяса птицы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение зафиксировано 21 мая 2025 года в рамках совместной проверки, проведенной Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора и сотрудниками регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно материалам ведомства, груз направлялся в торговые точки города Лабинска и станицы Вольной, при этом отправителем значился индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в крае. Как установили специалисты, документы, удостоверяющие происхождение, ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическую безопасность продукции, в том числе в системе ФГИС «Меркурий», оформлены не были. Это означает, что партия поступила из сырья неустановленного происхождения.

Как отмечают в управлении, подобные действия нарушают требования Ветеринарных правил оформления сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2022 года №862. В связи с выявленным фактом контролирующий орган выдал предписание, по которому вся партия продукции подлежала уничтожению.

Вячеслав Рыжков