В Совбезе заявили, что доля нацвалют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Страны СНГ укрепляют независимые расчетные системы, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. По его словам, доля расчетов в национальных валютах в СНГ выросла до 90%. Также участники Содружества работают над программами в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как уточнил Шевцов, страны СНГ — ключевые торгово-экономические партнеры России. В 2024 году на них пришлось 15,6% всего внешнеторгового оборота России, рост составил 7,1%. «Для успешного обеспечения экономического взаимодействия необходимо снимать разного рода барьеры и гарантировать защиту инвестиций»,— сказал дипломат в интервью «Интерфаксу».

Он напомнил, что в 2023 году странами было подписано соглашение о свободной торговле, документ вступил в силу летом 2024 года. «Не менее важной задачей является противодействие незаконным санкционным режимам, введенным западниками в отношении нашей страны. Россия активно работает в рамках СНГ над минимизацией последствий таких недружественных действий»,— добавил Алексей Шевцов.

Президент Владимир Путин говорил, что страны СНГ совместно создают «устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры». По его мнению, у стран СНГ есть возможности для запуска крупных взаимовыгодных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, инфраструктуре и финансах.

О сотрудничестве стран — в материале «Ъ» «Год России в СНГ».