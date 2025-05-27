Аптеки переведут из сферы торговли в здравоохранение к началу лета

Деятельность аптек будет рассматриваться как часть системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы, положенные работникам этой сферы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Юлию Дрожжину. Нововведения вступят в силу с 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9)», — поделилась госпожа Дрожжина с информагентством. В Госдуме депутатка входит в профильный комитет по охране здоровья.

Предоставленные фармацевтам льготы будут определяться мерами поддержки, действующими в их регионах. Народная избранница также подчеркнула, что изменения никак не повлияют на ценообразование в аптеках.

Степан Мельчаков