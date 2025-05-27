В Перми власти обяжут убирать сосульки в течение десяти минут после их падения

Пермские власти предложили внести изменения в Правила благоустройства города по части уборки крыш и кровель объектов капитального строения от скопления снега, наледи и сосулек. Согласно документу, размещенному на сайте гордумы, снег при накоплении слоем более 30 см, наледь и сосульки подлежат устранению в течение трех дней после дня получения владельцем капитального объекта информации об их обнаружении. При этом снесенные с крыши сосульки и снег должны быть убраны в течение десяти минут после окончания работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Очистка кровли должна производиться с ограждением пешеходных зон и принятием мер безопасности для прохожих и транспорта. Как указано в пояснительной записке к проекту, вопрос соблюдения требований по проведению работ по зимней уборки напрямую влияет на обеспечение безопасности пешеходов и транспортных средств. Так, в период с ноября 2024 по март 2025 на портал «Управляем вместе» поступило 735 обращений по вопросам по несвоевременной очистке кровель.