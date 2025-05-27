В Приамурье за массовую драку арестованы 11 узбеков

В Амурской области по решению суда арестованы 11 граждан Узбекистана, устроивших массовую драку на школьном стадионе в Свободном, сообщает пресс-служба судов региона. Им инкриминируется хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными и отправил их под административный арест на 12—14 суток.

Все мигранты были задержаны сотрудниками полиции за потасовку, которую они устроили на школьном стадионе в городе Свободном 25 мая во время игры в футбол. Одному человеку понадобилась медицинская помощь. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 1, ст. 112 УК РФ).

Виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет. Допустившим правонарушения въезд в РФ будет закрыт, сообщает СКР по Амурской области. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.

Анна Яшина, Благовещенск