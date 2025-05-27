Делегация Бразилии приедет в Петербург на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2025 году посетит Бразилия. Ее участие в мероприятии подтвердил посол государства в России Родриго де Лима Баэна Соарес, пишет ТАСС.

Посол заявил, что Бразилия будет присутствовать на ПМЭФ, как и на всех аналогичных форумах. Родриго де Лима Баэна Соарес добавил, что состав делегации пока не сформирован.

С приближением ПМЭФ свое участие подтверждают все больше стран или их представители. Прежде стало известно, что в Петербург на мероприятие прибудет министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева