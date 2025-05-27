В Бурятии задержан глава управления капстроительства

Руководитель управления капстроительства Бурятии задержан по делу о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции театра. По месту его жительства прошли обыски, сообщил региональный Следственный комитет РФ (СКР).

По версии следствия, в марте 2022 года глава управления заключил с фирмой госконтракт на 571 млн руб. о реконструкции здания в центре Улан-Удэ. В нем планировалось разместить театр кукол «Ульгэр». В декабре 2024-го стоимость контракта увеличили дополнительным соглашением до более 888 млн руб. Для увеличения размера выплат подрядчику в обход договоренностей подозреваемый утвердил новую смету. Она включала поставку оборудования на сумму около 50 млн руб., что уже было предусмотрено другим госконтрактом.

Имя и фамилию фигуранта дела СКР не приводит. Решается вопрос о его аресте. Местный портал UlanMedia пишет, что задержанный — Анатолий Урбанов, госконтракт он заключил с ООО «Бурятпроектреставрация».