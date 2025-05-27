Пять российских аэропортов возобновили работу

В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля с 7:00 сняты ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Меры вводили этой ночью для обеспечения безопасности полетов.

Как правило, к подобным ограничением прибегают на фоне атак БПЛА. Минобороны сообщало, что в течение ночи средства ПВО сбили 99 беспилотников над семью российскими регионами. В том числе уничтожено пять БПЛА над Калужской областью, губернатор региона Владислав Шапша заявил об отсутствии пострадавших.