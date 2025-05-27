За ночь силы ПВО сбили 99 беспилотников над семью российскими регионами

В период с 20:00 мск 26 мая до 7:00 27 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 56 БПЛА сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской областью, семь дронов — над Владимирской областью, пять — над Калужской областью, четыре — над Тульской областью. Еще по одному БПЛА уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого дрона загорелся лес, пожар потушили. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что обошлось без жертв и последствий на земле.

Власти Белгородской и Калужской областей атаки пока не комментировали. В Тульской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА. Аналогичные меры вводили во Владимирской и Липецкой областях.