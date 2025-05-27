Новосибирский «Локомотив» во второй раз расстался с доигровщиком Марко Ивовичем

Ряды новосибирского волейбольного «Локомотива» покидает один из легионеров — Марко Ивович. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сербский доигровщик дважды приходил в новосибирский клуб. Сначала в составе железнодорожников он играл с 2018 по 2021 год. Затем, после выступления за «Динамо-ЛО», вернулся в сезоне 2024/2025. В завершившемся сезоне легионер набрал 277 очков. В Финале шести Кубка России, победителем которого стал «Локомотив», Марко Ивович был назван лучшим игроком турнира.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине мая было объявлено о том, что за «Локомотив» будет выступать молодой болгарский связующий Симеон Николов.

Валерий Лавский