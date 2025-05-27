Экс-директора уральской компании отправили в колонию за хищение 2,4 млн рублей

Кушвинский городской суд в Свердловской области приговорил бывшего исполнительного директора ООО «Новые технологии» Олега Сидорова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение более 2,4 млн руб. у предприятия. Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кушвинский городской суд Фото: Кушвинский городской суд

«Новые технологии» занимались предоставлением услуг теплоснабжения в Кушве. Суд установил, что с апреля по декабрь 2020 года Сидоров незаконно переводил деньги, поступавшие от граждан за коммунальные услуги в АО «Расчетный центр Урала», на счета другого подконтрольного ему предприятия и аффилированных физлиц. Эти средства должны были поступить на счета «Новых технологий» или ресурсоснабжающих организаций.

Сидоров был взят под стражу в зале суда. Гражданский иск ООО «Новые технологии» частично удовлетворен: с осужденного взыскан материальный ущерб в размере более 2,2 млн руб. Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть 15 дней на обжалование.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу более 14 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ирина Пичурина