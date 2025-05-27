Четыре игрока «Краснодара» вошли в символическую сборную 30-го тура РПЛ

Четыре игрока ФК «Краснодар» вошли в символическую сборную заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщается в Telegramканале «Матч Премьер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram?канал «Матч Премьер». Фото: Telegram?канал «Матч Премьер».

Состав был сформирован по итогам голосования подписчиков канала. В символическую сборную попали: Станислав Агкацев, Диего Коста, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба из ФК «Краснодар» вошли в символическую

В список также вошли футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».

Вратарскую позицию занял Станислав Агкацев, линию обороны представили Мойзес Барбоза и Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар») и Даниил Хлусевич («Спартак»).

В полузащите — Маркиньос и Наиль Умяров («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Сергей Пиняев («Локомотив»). В атаке — Джон Кордоба («Краснодар») и Дардан Шабанхаджай («Рубин»).

ФК «Краснодар» 24 мая 2024 года впервые в своей 17-летней истории стал чемпионом России по футболу, обыграв в последнем матче сезона московское «Динамо» со счетом 3:0. Голами отметились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года

Анна Гречко