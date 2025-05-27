Противопожарный режим в Югре нарушили 57 раз

С начала пожароопасного периода на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) зафиксировано 57 нарушений противопожарного режима, сообщили в окружном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В отношении местных администраций было вынесено три постановления: одно предупреждение и три штрафа общей суммой 42 тыс. руб. Жители нарушили режим 54 раза: было вынесено 18 предупреждений и выписано 36 штрафов на сумму 216 тыс. руб.

Напомним, начало пожароопасного сезона в ХМАО объявили 26 апреля. В период пожароопасного сезона в ХМАО утверждены планы тушения лесных и ландшафтных пожаров, при этом в тушении ландшафтных возгораний намерены задействовать 1966 человек и 704 единицы техники, а лесных — 1428 человек и 730 единиц техники.

Ирина Пичурина