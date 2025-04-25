В Югре 26 апреля начнется пожароопасный сезон

Начало пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) будет объявлено 26 апреля, сообщили в региональном МЧС. Сотрудники МЧС будут проводить рейды, в ходе которых будут выявлять случаи нарушения правил пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во время пожароопасного сезона нельзя проводить пожароопасные работы, сжигать мусор, сухую траву и ветки, разжигать костры. В населенных пунктах, которые находятся в хоне риска возникновения лесных пожаров, проводятся проверки.

Ранее в Югре составили список из 193 населенных пунктов, которые располагаются в зоне угрозы природных пожаров. В период пожароопасного сезона в ХМАО утверждены планы тушения лесных и ландшафтных пожаров, при этом в тушении ландшафтных возгораний намерены задействовать 1966 человек и 704 единицы техники, а лесных — 1428 человек и 730 единиц техники.

Всего в регионах Уральского Федерального округа (УрФО) с начала пожароопасного сезона произошло более 950 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила 2,5 тыс. га.

Ирина Пичурина