В зоне угрозы лесных пожаров оказалось 193 населенных пункта Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) составили список из 193 населенных пунктов, которые располагаются в зоне угрозы природных пожаров, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В период пожароопасного сезона в Югре утверждены планы тушения лесных и ландшафтных пожаров, при этом в тушении ландшафтных возгораний намерены задействовать 1966 человек и 704 единицы техники, а лесных — 1428 человек и 730 единиц техники.

Кроме того, в зоне возможного подтопления во время паводка оказались 12 муниципалитетов — в период половодья пункты временного размещения смогут принять более 9 тыс. человек, также создана группировка сил и средств оперативного реагирования. Как отметили в правительстве, в прошлые годы низкий контроль за вывозом снега привел к заторам и подтоплениям мостов, подмостовых переходов и переправ. «В связи с этим главам муниципальных образований поручил лично контролировать процесс подготовки достаточного количества материальных ресурсов на время паводков и организацию работ по вывозу снега»,— распорядился губернатор Руслан Кухарук.

Напомним, в прошлом году правительство ХМАО приняло решение выделить 50,5 млн руб. из резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка. К началу июля там затопило 2532 приусадебных участка, 834 дачных дома на территориях садовых товариществ в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Саранпауле Березовского района, Былино, Вампуголе, Соснине Нижневартовского района.

Ирина Пичурина