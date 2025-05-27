Прокуратура нашла нарушения в работе торфоразрабатывающего предприятия в Ленобласти

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проведенной проверки выявила серьезные нарушения в деятельности торфоразрабатывающего предприятия ООО «Пельгорское-М» в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что производственная компания в нарушение законодательства об охране окружающей среды сбрасывает отходы в границах участка недр месторождения «Греко-Ушаковское». Также предприятие не предоставило в уполномоченный орган планы развития горных работ на 2024 и 2025 годы, не подготовило отчет о результатах локального мониторинга состояния недр и сорвало сроки предоставления формы государственной статистической отчетности.

Кроме того, ООО не в полной мере исполняло требования пожарной безопасности, не обеспечив вблизи цеха кипования подъезд с площадкой для пожарных автомобилей и осуществления забора воды. Плюс ко всему на территории предприятия отсутствуют обвалования вокруг резервуара с нефтепродуктами, отметили в прокуратуре.

По итогу в отношении генерального директора ООО «Пельгорское-М» было внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях сразу по нескольким статьям КоАП РФ. В настоящий момент рассмотрение актов прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений находится на контроле, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская прокуратура выявила несоблюдение условий земельного законодательства на Серафимовском и Лахтинском кладбищах города.

Андрей Цедрик