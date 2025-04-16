Прокуратура нашла нарушения с участками на Серафимовском и Лахтинском кладбищах

Прокуратура Приморского района Петербурга по итогам проведенной проверки выявила несоблюдение условий земельного законодательства при использовании участков, находящихся в гособственности. Речь идет о территориях двух кладбищ на севере города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что земельные участки, расположенные по адресам: Серафимовское кладбище, уч. 1, и Лахтинское кладбище, уч. 1, относящиеся к объектам государственной собственности, переданы в оперативное управление СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». Соответствующее распоряжение ранее выдал комитет имущественных отношений Петербурга. При этом предприятие несанкционированно использовало для своих нужд также смежные участки, не находящиеся на кадастровом учете.

В адрес руководства похоронного агентства было внесено представление. Фактическое устранение нарушений в настоящий момент находится на контроле, отметили в прокуратуре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге постановил убрать центр по ремонту мотоциклов, самовольно размещенный у Шуваловского кладбища в Озерках.

Андрей Цедрик