Четыре аэропорта в регионах России приостановили работу

Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу с, сообщили в Росавиации. Тремя часами ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Калуги.

Ограничения в аэропортах связаны с атаками беспилотников на регионы. Международные авиаперевозчики отменяют рейсы, а самолеты совершают посадки на запасных аэродромах. По данным Росавиации, за утро 26 мая 32 судна сели на запасных аэродромах.

Как получить компенсацию за отмену рейса — в материале «Ъ».